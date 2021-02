CMN aprova balanço do BC em 2020, com resultado positivo de R$ 469,61 bi

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou na quinta-feira, 25, o balanço do Banco Central em 2020, com um resultado positivo de R$ 469,61 bilhões. No segundo semestre de 2020, o resultado do BC foi negativo em R$ 33,61 bilhões, após um resultado positivo de R$ 503,22 bilhões na primeira metade do ano.



Do resultado do primeiro semestre de 2020, o saldo positivo com reservas e derivativos cambiais (R$ 478,5 bilhões) foi destinado à reserva de resultados no Patrimônio Líquido do BC e o resultado com as demais operações (R$ 24,75 bilhões) foi transferido ao Tesouro Nacional em agosto.



Já o resultado negativo do segundo semestre foi integralmente coberto pela reserva de resultados do BC.



Houve ainda em agosto a transferência de R$ 325 bilhões do resultado cambial do BC ao Tesouro, para ajudar no pagamento da Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DMPFi). Com isso, a posição atual da reserva de resultados do BC é positiva em R$ 164,911 bilhões.



"A empresa de auditoria independente manifestou-se com parecer sobre as demonstrações financeiras de 2020 sem qualquer ressalva", completou o BC.