Vendas reais da indústria paulista crescem 2,6% em janeiro

A indústria de transformação paulista percebeu em janeiro um crescimento de 2,6% nas suas vendas reais em relação a dezembro do ano passado, aponta o Levantamento de Conjuntura da Fiesp/Ciesp divulgado nesta sexta-feira, 26, pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Os dados de vendas já estão livres dos efeitos sazonais.



O relatório também indica que, pelo nono mês consecutivo, houve aumento das Horas Trabalhadas na Produção, registrando alta de 2,7% com relação ao último mês de 2020.