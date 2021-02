Petrobras tem lucro de R$ 59,9 bi no 4º trimestre; alta de 634,6%

A Petrobras fechou o quarto trimestre de 2020 com lucro de R$ 59,89 bilhões, resultado 634,6 superior ao de igual período de 2019, quando a empresa teve lucro de R$ 8,15 bilhões. No trimestre anterior, a companhia teve prejuízo de R$ 1,54 bilhão.



O resultado veio muito acima da expectativa do mercado, que esperava lucro de R$ 11,4 bilhões. O resultado é uma média de cinco casas consultadas pelo Prévias Broadcast (BTG Pactual, Santander, XP Investimentos, Bradesco BBI e Itaú BBA).



No período, o Ebitda da empresa ficou em R$ 47,04 bilhões, alta de 40,7% comparado ao trimestre anterior e de 28,8% ao quarto trimestre de 2019.



A receita acumulada no período foi de R$ 74,97 bilhões, um avanço de 6% frente ao período de julho a setembro do ano passado, e queda de 8,3% em relação ao quarto trimestre do ano anterior.



O endividamento líquido fechou o ano de 2020 em US$ 63,17 bilhões, 4,6% menor ante o trimestre anterior e 19,9% inferior à do final de 2019.



Dividendos



O conselho de administração da Petrobras aprovou o pagamento de R$ 10,3 bilhões em dividendos, ou R$ 0,7874 por ação ON e PN, com base no resultado de 2020.



Segundo a companhia, esse valor é equivalente a 5% do capital social. Do total, R$ 5,7 bilhões são originados da destinação dos resultados do ano passado e R$ 4,6 bilhões da conta reserva de retenção de lucros.



A companhia fará o pagamento com base na posição acionária do dia 14 de abril, e a partir do dia 15, as ações passam a ser negociadas ex-dividendos. O crédito aos acionistas será feito no dia 29 de abril.