SulAmérica: Lucro líquido soma R$ 42,7 milhões no 4º trimestre, queda de 90%

A seguradora SulAmérica registrou lucro líquido de R$ 42,7 milhões no quarto trimestre, queda de 90% em relação a igual período do ano anterior e de 85,1% na comparação com o terceiro trimestre.



Com isso, a companhia encerrou 2020 com lucro líquido de R$ 797,2 milhões, recuo de 23% ante o número alcançado em 2019.



A seguradora foi afetada principalmente pelo resultado financeiro que, com a redução da taxa Selic para 2% ao ano, menor nível da história, caiu 73,2% em 2020, para R$ 123,6 milhões. No quarto trimestre, alcançou R$ 33 milhões, queda de 69,4% ante igual período do ano anterior.



Por outro lado, as receitas operacionais da companhia somaram R$ 5,253 bilhões no período entre setembro e dezembro, aumento de 6,6% em relação a igual período do ano anterior e de 3,8% ante o volume registrado no terceiro trimestre. Em todo o ano passado, foram faturados R$ 20,032 bilhões, expansão de 6,3% sobre o resultado de 2019.



As receitas operacionais de seguros, por sua vez, alcançaram R$ 4,891 bilhões no quarto e último trimestre do ano passado, alta de 6,5% em relação a igual período de 2019 e de 3,2% em relação ao terceiro trimestre. Em 2020, somaram R$ 18,87 bilhões, avanço de 5,9% ante o volume do ano anterior.



O índice de sinistralidade ficou em 79,5% nos últimos três meses do ano passado, 6 pontos porcentuais a menos que em igual trimestre de 2019 e 4,3 pontos porcentuais abaixo do nível do trimestre anterior.