Biden: decreto sobre cadeias produtivas é voltado para resolver vulnerabilidades

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quarta-feira que o decreto que ele assinará nesta data para determinar a revisão das cadeias produtivas do país tem o objetivo de resolver "vulnerabilidades" no fornecimento de produtos essenciais, como chips e equipamentos de saúde. O democrata fez o comentário durante uma reunião na Casa Branca com parlamentares.



De acordo com a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, os setores da cadeia de suprimentos que passarão pelas mudanças são os de defesa, saúde, comunicação, transporte, energia e alimentação.



O foco, segundo a assessora, estará em resolver a escassez de chips, baterias, principalmente aquelas ligadas à produção de veículos elétricos, produtos farmacêuticos e minerais.