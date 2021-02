EUA terão decreto para revisar cadeias produtivas e resolver escassez de chips

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, informou nesta quarta-feira, 24, que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinará um decreto ainda nesta data para revisar as cadeias produtivas do país. A decisão ocorre após a falta de máscaras, luvas e outros equipamentos de proteção para médicos e trabalhadores da saúde nos primeiros meses da pandemia de covid-19. O processo deve ser concluído em um ano.



Durante uma coletiva de imprensa, a assessora disse que o decreto focará na escassez de chips, baterias, principalmente aquelas ligadas à produção de veículos elétricos, produtos farmacêuticos e minerais. Os setores da cadeia de suprimentos que passarão pelas mudanças são os de defesa, saúde, comunicação, transporte, energia e alimentação.



Segundo o diretor sênior para economia internacional e competitividade do Conselho Nacional de Segurança, Peter Harrell, que também participou da coletiva, o principal objetivo do decreto é garantir a resiliência das cadeias produtivas americanas. "As cadeias de suprimentos não podem estar vulneráveis à manipulação de nações competidoras", destacou o assessor.



A vice-diretora do Conselho Econômico Nacional, Sameera Fazili, ressaltou que o decreto é uma oportunidade para o país criar trabalhos com pagamento justo e impulsionar pequenos negócios. Ela enfatizou também que, antes da crise da covid-19, a economia já "não estava funcionando" para muitos americanos.



Segundo Sameera, a revisão levará em conta os riscos climáticos e geopolíticos. Segundo ela, além de trabalhar em conjunto com o Congresso, o governo fará consultas com empresas, especialistas, trabalhadores, comunidades locais e acadêmicos.