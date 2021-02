Fed diz ter instrumentos para manter juros dos Fed Funds no patamar que desejado

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, comentou que "temos instrumentos para manter os juros dos Fed Funds no patamar que desejamos, o que inclui atuar no mercado de repos, por exemplo". Durante audiência na Câmara dos Representantes, Powell destacou que o Fed monitora a evolução dos índices de preços, e que o "mais importante é manter as expectativas de inflação bem ancoradas".



De acordo com o presidente do Fed, uma das atribuições do banco central americano é assegurar a estabilidade financeira nos EUA, o que inclui que bancos evitem riscos gerados por questões ambientais.



Ele ressaltou que a política de combate a mudanças climáticas é definida por autoridades eleitas nos Poderes Executivo e Legislativo. "Somos um agente regulador que atua em harmonia com as políticas estabelecidas pelas autoridades."



Para Jerome Powell, a política fiscal ajudou a combater a crise no ano passado nos EUA. "É preciso ter este poder e agora é tempo para empregá-lo. Comandamos a política monetária, mas está nas mãos dos senhores atuar para a melhora da economia de longo prazo", disse, referindo-se à atuação de legisladores para definir gastos do governo federal.



O presidente do Federal Reserve comentou ainda que com o combate da pandemia do coronavírus, "poderemos ter forte recuperação" do crescimento dos EUA logo. "Filas de pessoas em carros para ter ajuda com alimentos é sinal de que economia precisa de apoio."