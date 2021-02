Vendas de moradias novas sobem 4,3% nos EUA , a 923 mil em janeiro ante dezembro

As vendas de moradias novas nos Estados Unidos subiram 4,3% entre dezembro e janeiro, para uma taxa anual sazonalmente ajustada de 923 mil unidades, segundo dados com publicados nesta quarta-feira, 24, pelo Departamento do Comércio do país.



A leitura superou previsões de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que estimavam alta menor, de 0,9% no período, com taxa anual 850 mil novas moradias vendidas.



As vendas de dezembro foram revisadas para cima, de 842 mil para 885 mil unidades.