Seis dos 9 grupos pesquisados tiveram alta de preços no IPCA-15 de fevereiro

Seis dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registraram aumentos de preços em fevereiro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Os avanços ocorreram em Alimentação e Bebidas (0,56%), Artigos de Residência (1,01%), Transportes (1,11%), Educação (2,39%), Saúde e Cuidados pessoais (0,46%) e Despesas Pessoais (0,15%).



Os preços do grupo Vestuário ficaram estáveis (0,00%). Houve deflação em Comunicação (-0,09%) e Habitação (-0,74%).



O resultado do IPCA-15 em fevereiro foi decorrente de aumentos de preços em 10 das 11 regiões pesquisadas.



Goiânia teve deflação de 0,03% em fevereiro. O maior resultado foi observado na região metropolitana de Fortaleza, uma alta de 0,95%.