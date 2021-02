Mourão: governo está tentando aos poucos aproximação para privatizar Eletrobras

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou na manhã desta quarta-feira (24) que o governo está "tentando pouco a pouco uma aproximação que permita chegar no objetivo para privatizar" a Eletrobras. Ontem, o governo federal publicou, em edição extra do Diário Oficial da União, texto da Medida Provisória 1.031, que trata da desestatização da estatal de energia elétrica.



Conforme o Estadão/Broadcast havia antecipado, o texto inclui a Eletrobras e suas subsidiárias no Programa Nacional de Desestatização (PND) por meio da revogação de um trecho da Lei 10.848/2004, aprovada durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que excluía as empresas do programa.



Sobre a demora em se encaminhar a proposta de privatização da empresa, discutida desde o governo de Michel Temer, Mourão afirmou que, "na política, assim como na competição de orientação, a linha reta nem sempre é a distância mais curta entre dois pontos. Você tem que fazer várias curvas até conseguir chegar no objetivo".



Diante da pergunta sobre se concorda com a privatização da Eletrobras, o vice-presidente respondeu: "o nosso governo sempre pensou dessa forma. Nunca escondeu isso aí".