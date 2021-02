IPCA-15 fica em 0,48% em fevereiro, ante 0,78% em janeiro, afirma IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,48% em fevereiro, após ter avançado 0,78% em janeiro, informou nesta quarta-feira, 24, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com o resultado agora anunciado, o IPCA-15 acumulou um aumento de 1,26% no ano. A taxa em 12 meses ficou em 4,57%.



A alta de 0,48% registrada em fevereiro foi o maior resultado do indicador para o mês desde 2017, quando havia subido 0,54%. No mês de fevereiro de 2020, o IPCA-15 tinha subido 0,22% segundo os dados do IBGE.



Como consequência, a taxa acumulada em 12 meses passou de 4,30% em janeiro para 4,57% em fevereiro, nível mais elevado desde maio de 2019, quando a taxa havia sido de 4,93%.