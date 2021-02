MP quer investigação do TCU

''De certo, o presidente da República possui suas atribuições e escolhas a serem realizadas. Porém, ao que parece, a medida anunciada pelo atual presidente possui viés eleitoral'' - Lucas Rocha Furtado, subprocurador geral do MP junto ao TCU (foto: Lindomar Cruz/ABr - 19/01/06)





O subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) Lucas Rocha Furtado enviou uma representação ao plenário da Corte na qual pede uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro por conta da decisão do mandatário de mudar o comando da Petrobras. No pedido, Furtado alerta que a intervenção do chefe do Executivo na empresa “denota, em tese, inadequado uso do cargo público visando interferência na Petrobras, motivado supostamente por interesses político-pessoais com fim eleitoral, podendo caracterizar eventual crime de responsabilidade, por atentar contra a probidade na Administração Pública”.





Segundo Furtado, há “indícios de sobreposição de interesses particulares ao interesse público e desvio de finalidade do ato administrativo, com ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade” na indicação do general Joaquim Silva e Luna para substituir o atual presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco.





O subprocurador frisa que "a se confirmarem, no mundo dos fatos, as notícias jornalísticas e os interesses por detrás das escolhas realizadas, há o risco de o presidente da República ter incorrido em flagrante desvio de finalidade pública, utilizando-se indevidamente de seu cargo com fins eleitoreiros a interferir politicamente na Petrobras, situação a demandar notoriamente a atuação do órgão de controle externo, no intuito de apurar eventual prejuízo ao erário".





“De certo, o presidente da República possui suas atribuições e escolhas a serem realizadas. Porém, ao que parece, a medida anunciada pelo atual presidente possui viés eleitoral. Nesse sentido, entendo que a intervenção na estatal — qualquer que seja ela, seja aumento ou diminuição de impostos, seja troca de altos escalões – com fins eleitoreiros é ilegal. Não se pode colocar interesse eleitoral acima do interesse público”, ponderou.





Furtado sugeriu ao TCU que seja suspenso o processo de troca da presidência da Petrobras até que o plenário discuta o tema. Além disso, o subprocurador solicitou que o Tribunal apure a conduta de Bolsonaro ao anunciar, recentemente, o corte de cobrança de impostos federais sobre o gás de cozinha e sobre o diesel.