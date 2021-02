Conselho dá passo para troca da presidência. Ações sobem

Acompanhado de assessores, o presidente Bolsonaro foi a pé até o Congresso para entregar proposta de privatização da Eletrobras na noite de ontem (foto: Alan Santos/PR)





Apesar do desconforto do mercado com as interferências políticas na Petrobras, o Conselho de Administração da empresa acolheu o pedido do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e convocou uma assembleia geral extraordinária (AGE) para definir a troca no comando da estatal. A assembleia deve confirmar a substituição de Roberto Castello Branco pelo general Joaquim Luna e Silva na presidência da petroleira, mas também vai deliberar sobre a destituição de outros sete conselheiros da empresa.





A assembleia geral é necessária para confirmar a troca no comando da Petrobras, porque as regras de governança das estatais determinam que o presidente da empresa pode ser indicado pela União, mas precisa ser aprovado e fazer parte do Conselho de Administração para assumir o posto. E a AGE foi convocada ontem à noite, após um dia inteiro de debate entre os conselheiros da Petrobras. O anúncio, apesar de esperado, foi alvo de muita discussão porque o Conselho de Administração da Petrobras concorda com a atual gestão da empresa, mas entende ser difícil barrar a troca anunciada pelo governo já que sete dos 11 membros do colegiado foram indicados pela União.





Em comunicado publicado ontem à noite, o Conselho informou, portanto, a convocação de "Assembleia Geral Extraordinária (AGE), com o objetivo de promover a substituição e eleição de membro do Conselho de Administração, e indicando Joaquim Silva e Luna, em substituição a Roberto da Cunha Castello Branco". E lembrou que, junto com Castello Branco, outros sete conselheiros da empresa devem ser destituídos por conta do sistema de voto múltiplo do colegiado. A assembleia vai eleger, portanto, oito membros, além do novo presidente do Conselho de Administração da Petrobras.



Ainda não há data, contudo, para a realização da assembleia geral extraordinária. Segundo a Petrobras, a data será definida pelo atual presidente do Conselho, o almirante da reserva Eduardo Leal Ferreira, "considerando a necessidade de adoção de providências preliminares à citada convocação". A expectativa é que a assembleia ocorra dentro de 30 dias. Afinal, como frisou o Conselho, o mandato de Roberto Castello Branco e dos atuais diretores da empresa vai até 20 de março. A atual diretoria vai publicar hoje, por sinal, o balanço da empresa no ano passado. E, por isso, vai conversar com investidores e com a imprensa amanhã.





Preços e ações





Mesmo com a possibilidade de troca em massa do colegiado, o Conselho de Administração da Petrobras ressaltou que “continuará a zelar com rigor pelos padrões de governança da Petrobras, inclusive no que diz respeito às políticas de preços de produtos da companhia”. Possíveis mudanças na política de preços da empresa são, atualmente, o maior receio do mercado em relação à Petrobras. Apesar do receio, a Petrobras recuperou quase um terço da perda de R$ 100 bilhões registrada após a mudança na presidência da estatal.





É que, depois desse baque histórico, as ações da empresa subiram mais de 10% ontem, o que rendeu um ganho de R$ 28,9 bilhões em valor de mercado para a petroleira. As ações preferenciais da Petrobras tiveram o melhor desempenho da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) ontem, com alta de 12,17%. E as ações ordinárias também apresentaram forte alta, de 8,96%. Por isso, a petroleira terminou o pregão valendo cerca de R$ 309,5 bilhões, de acordo com a Economatica. São R$ 28,9 bilhões a mais que o registrado na segunda-feira (22/2), quando a empresa terminou o dia avaliada em R$ 280 bilhões.





“O mercado precificou o risco de intervenção política na Petrobras, mas também em outras estatais ontem. Hoje, no entanto, maturou essas informações e percebeu que a reação foi um pouco exagerada. Por isso, os preços voltaram um pouco", explicou o head de produtos da Speed Invest, Caio Rodrigues. Ele diz, no entanto, que essa recuperação não só não reverte todas as perdas dos últimos dias, como pode ser passageira, já que o mercado continua de olho nos próximos passos da Petrobras.





Pacificação e comemoração

Bolsonaro celebrou a recuperação de mais de 10% nas ações da Petrobras e disse que isso é motivo de comemoração. A declaração ocorreu durante solenidade de lançamento da Agenda Prefeito + Brasil, no Palácio do Planalto. “Eu queria cumprimentar a todos aqueles que não se deixaram levar pelas falácias da mídia. E comemorar que a Petrobras já recuperou mais de 10% hoje. As acusações, como sempre infundadas, duraram poucas horas. É natural, quando se tem um contrato, quando se tem um prazo para acabar com um mandato, que ele seja reconduzido ou outro seja recolocado em seu lugar. Saiu um bom gestor, está entrando um outro excelente gestor. No caso, o Silva e Luna”, apontou.





O mandatário ressaltou ainda que não há briga com a empresa. “Energia é uma coisa extremamente importante para nós. Não temos briga com a Petrobras, queremos que cada vez mais ela possa nos dar transparência e previsibilidade. Não precisamos esconder reajuste ou seja la o que for o que integra o preço final dos combustíveis”, emendou.





Num aceno aos investidores, Bolsonaro fez um elogio público ao ministro da Economia, Paulo Guedes, após parte do mercado questionar a permanência do economista liberal no governo em meio à interferência do Planalto na Petrobras. O chefe da Economia também foi elogiado no discurso do ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. “Tivemos um momento muito difícil ano passado, pude contar com grupo de 22 e depois 23 ministros para levar a frente propostas e meios para bem atendê-las, e uma das pessoas mais importantes nessa luta foi o ministro Paulo Guedes. Obviamente, por ser o homem que decide as finanças no governo, ele tem amigos e opositores, mas a todos ele tratou com muita galhardia”, completou Bolsonaro.