Discussão de reformas é o que impediu Guedes de estar em evento, diz embaixador

O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nelson Foster, explicou nesta terça-feira, 23, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, cancelou a participação em evento virtual para participar de reunião sobre reformas que o governo tem debatido com o Congresso Nacional.



O ministério da Economia ainda não informou o local da reunião de emergência do ministro nem quais são os participantes do encontro.



Guedes participaria às 12 horas de evento do Center for Strategic & International Studies (CSIS) sobre a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).



Para Foster, a entrada do Brasil na OCDE é de interesse também da organização multilateral. Segundo ele, a adesão brasileira ao grupo também deve levar a uma maior proteção ao meio ambiente no País.