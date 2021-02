Novo auxílio de até R$ 250

Pagamento de ajuda financeira pela Caixa Econômica deve ser retomado em breve, mas com valor menor (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 30/4/20)





O governo já bateu o martelo sobre a volta do auxílio emergencial. A meta é pagar quatro parcelas de R$ 200 entre março e junho, valor que poderá subir para R$ 250 numa negociação com o Legislativo. Esse é o máximo que a equipe econômica considera viável sem agravar ainda mais as contas públicas. Pelos cálculos do governo, poderão ser beneficiadas até 40 milhões de pessoas, parte delas já inscritas no Bolsa-Família. As contas de técnicos da Esplanada são de que, para bancar o benefício, o Tesouro Nacional terá de se endividar em pelo menos R$ 30 bilhões. O complemento necessário virá do orçamento do Bolsa-Família, previsto em R$ 34,8 bilhões para todo o ano de 2021.





A equipe econômica admite que tudo será negociado com os parlamentares, mas deixa claro que não há como bancar nada acima de R$ 250. Com isso, nas contas da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado, o gasto extra do governo deve chegar a R$ 34,2 bilhões, com o pagamento de quatro parcelas a 45 milhões de beneficiários, incluindo os que recebem R$ 190 de Bolsa-Família. De acordo com o IFI, o custo total da nova rodada do auxílio emergencial ficaria em R$ 45 bilhões, com R$ 10,8 bilhões bancados pelo orçamento do programa social.





Para que o pagamento do auxílio emergencial seja iniciado ainda em março, o governo precisa, porém, que o Congresso aprove a Proposta de emenda à Constituição 186/2019, também apelidada de PEC Emergencial, o mais rapidamente possível. A minuta do documento já foi distribuída pelo relator da PEC, senador Márcio Bittar, aos líderes partidários. Pelo cronograma traçado pela equipe econômica, a PEC deverá ser aprovada ainda na quinta-feira, no Senado, e no máximo em duas semanas na Câmara. A partir daí, o governo editará uma medida provisória definindo o valor efetivo do benefício.





Como o período de calamidade acabou em dezembro de 2020, pondo fim ao auxílio emergencial, a PEC a ser votada dará uma espécie de perdão (waiver) para que o benefício possa ser retomado por mais quatro meses. A mesma proposta de emenda à Constituição trará, no entanto, uma série de travas fiscais como contrapartidas, para evitar qualquer estripulia nas contas públicas em momentos de crise. Será definido o que é emergencial fiscal, o que é processo de calamidade e, sobretudo, um novo marco fiscal, que estabelecerá metas para a dívida pública. Com esses instrumentos, acabará qualquer possibilidade de o Congresso dar um cheque em branco ao governo de plantão.





A PEC Emergencial não prevê, como desejava a equipe econômica, a criação de um Conselho Fiscal da República reunindo os presidentes dos três poderes, mais o do Tribunal de Contas da União (TCU) e um representante dos governadores. Essa proposta ficou de fora do projeto que será analisado pelo Congresso, a pedido do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, que alegou ver conflitos de interesse, pois um representante da corte estaria num órgão decisório, cujas ações podem ser avaliadas pelo tribunal.





Desvinculação





A PEC Emergencial desvinculará os gastos do governo federal e de estados e municípios com saúde e educação. Assim, a PEC, que garantirá o auxílio emergencial, vai desobrigar governos de investirem um valor mínimo nesses dois setores. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-RJ), se disse favorável à mudança. Os contrários à medida alertam para o risco ao financiamento do sistema de ensino, podendo até inviabilizar a implementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). A intenção de Pacheco é levar o texto ao plenário na quinta-feira e tentar uma quebra de interstício para votá-lo em segundo turno em seguida.





“Sou simpático à ideia de termos um orçamento que permita a um gestor público, dentro de um mínimo unificado de educação e saúde, destinar verba para educação e saúde a depender da necessidade do ente federado, no caso concreto. A desvinculação, a partir desses critérios, preservando investimento em educação e saúde, pode ser um caminho de meio-termo interessante, permitindo uma flexibilização dos gastos de acordo com cada ente federado”, justificou o parlamentar.





A PEC tem um dispositivo de calamidade pública para liberar o governo a pagar o auxílio aos mais necessitados fora do teto. Mas, caberá ao Executivo decidir e criar um projeto de lei com o cronograma e os gastos do pagamento. “O auxílio terá que ser por PL ou iniciativa do governo para legitimá-lo. O que fazemos na PEC é estabelecer esse protocolo fiscal de responsabilidade para ter recurso para isso”, reforçou Pacheco. O relatório foi disponibilizado aos líderes partidários ontem e será encaminhado para as bancadas do Senado. Para Pacheco, o tema deve ser o primeiro a ser apreciado. Ele manteve o cronograma de aprovar o texto para que os pagamentos comecem em março.