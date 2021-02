Vendas no varejo do Reino Unido sofrem tombo de 8,2% em janeiro ante dezembro

As vendas no varejo do Reino Unido sofreram um tombo de 8,2% em janeiro ante dezembro, à medida que lojas não essenciais ficaram fechadas durante boa parte do mês passado em função do último lockdown motivado pela pandemia de covid-19, segundo dados publicados hoje pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país.



O resultado ficou bem abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda mensal de 2% em janeiro.



Na comparação anual, as vendas do setor varejista britânico diminuíram 5,9% em janeiro, ficando também bem aquém da projeção do mercado, que era de leve recuo de 0,1%.