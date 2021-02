Yellen, sobre GameStop: negociações com comissão zero estimularam especulação

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou em entrevista à CNBC nesta sexta-feira que a prática de negociar ações sem a cobrança de comissões estimulou o movimento especulativo de investidores de varejo, que provocaram volatilidade nos mercados recentemente ao impulsionarem as ações da GameStop, o que gerou um short squeeze no mercado.



O comentário de Yellen vem no mesmo dia em que o Congresso americano realizou uma audiência com o CEO da Robinhood, Vlad Tenev, principal corretora envolvida no caso, e o investidor Keith Gill, o primeiro a apostar alto nos papéis da rede varejista de vídeo games.



A secretária ainda comentou sobre os recentes ralis nas bolsas americanas, atribuindo-os às taxas de juro historicamente baixas nos EUA. Ela alertou, ainda, que há setores com os quais é necessário "ter cuidado".



China



Segundo Yellen, o governo do presidente americano, Joe Biden, ainda está em processo de avaliar a sua postura prática em relação à China, incluindo a manutenção, ou não, das tarifas direcionadas a Pequim. "Vamos avaliar isso. No momento, mantivemos as tarifas estabelecidas pelo governo Trump", concluiu Yellen.