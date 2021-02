Índice de confiança das construtoras sobe a 84 em fevereiro nos EUA

O índice de confiança das construtoras nos Estados Unidos subiu de 83 em janeiro a 84 em fevereiro, segundo dados da Associação Nacional de Construtoras de Moradias (NAHB, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam estabilidade, em 83.



Uma leitura acima de 50 indica que mais construtoras veem as condições como boas do que aqueles que as interpretam como ruins, na pesquisa.



Fevereiro marca o primeiro avanço do índice após dois meses de recuo. Em novembro, ele havia atingido máxima histórica, em 90.