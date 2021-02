Preços das carnes bovinas disparam nos açougues da RMBH

Maior variação de preços entre os açougues da RMBH é da carne suína (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) carnes bovinas estão presentes na mesa de boa parte do brasileiro em qualquer ocasião: seja para um churrasco ou até mesmo o almoço do dia a dia. O consumidor que não abre mão do produto no prato, sofreu com o aumento nos últimos meses. Segundo uma pesquisa do Mercado Mineiro com o aplicativo comOferta, as carnes tiveram aumento constante e com muita intensidade. Asestão presentes na mesa de boa parte do brasileiro em qualquer ocasião: seja para um churrasco ou até mesmo o almoço do dia a dia. O consumidor que não abre mão do produto no prato, sofreu com onos últimos meses. Segundo uma pesquisa docom o aplicativo comOferta, as carnes tiveram aumento constante e com muita intensidade.









“A carne bovina não para de aumentar, parece que não tem um teto. E não tem nada que se possa fazer, a não ser pesquisar muito porque a demanda dela externa está muito alta ainda”, opina Feliciano Abreu, economista e coordenador do Mercado Mineiro.





Em relação às carnes dos suínos, houve uma redução do preço médio nos últimos 2 meses. O quilo do lombo aparado que custava em média R$22,79 caiu para R$21,31, uma redução de 6,5%. O quilo do Pernil sem osso caiu de R$21,40 para R$19,95, uma redução de 6,80%. O quilo da costelinha caiu 6,54%, o preço médio que era de R$23,21 foi para R$21,69.





No frango também foi destacado queda no preço médio da asinha que passou de R$18,33 para R$16,58, uma redução de 9,54%. Mas também teve alta, como aconteceu com o Frango Congelado que subiu de R$9,49 para R$10,09, um aumento de 6,32%. O Frango Resfriado que subiu de R$8,98 para R$9,33, um aumento de 3,85%.





“A carne suína já reduziu o preço, em função da redução da demanda externa. Isso reflete para o consumidor, mas ainda é distante do ideal. A expectativa é que ela reduza mais para que encoste no preço do frango para que este também tenha uma redução”, destacou Feliciano.

Variação

Já de um açougue para o outro, o levantamento do Mercado Mineiro apontou grande variação de preços nas carnes bovinas. O quilo do Contra Filé, que pode custar de R$35,99 até R$69,95, teve uma variação de 94%. O quilo da Fraldinha pode ser encontrado de R$27,99 até R$52,90, com uma variação de 89%. O quilo da maminha custando de R$29,99 até R$56,00, com uma variação de 87%. O quilo do acém de R$22,99 até R$43,99, com uma variação de 91%.





As variações nas carnes suínas são ainda maiores: o quilo de Bisteca pode custar de R$11,99 até R$44,95, com uma variação de 274%. O quilo do Lombo inteiro custando de R$9,99 até R$32,95, uma variação de 229%. O quilo do Pernil com osso custando de R$12,99 até R$32,95, com uma variação de 153%.





Nos frangos o quilo da coxa e sobre coxa variou 99%, custando de R$7,99 até R$15,95. O quilo da asa resfriada custando de R$10,99 até R$23,95, com uma variação de 117%. O quilo do Frango resfriado custando de R$7,05 até R$11,99, com uma variação de 70%.





Em relação a esta variação, Feliciano pondera: “Às vezes a pessoa está com o produto estocado com preço antigo, aí o dono do açougue não repassa e acha que o consumidor vai comprar. Aí começa a concorrência, com alguns colocando o preço mais alto e outros mais barato, mas claro que qualidade e localização interferem também”, explica.

Mercado externo

Mas além disso, ele também aponta que o mercado externo tem influenciado em peso nessa variação de preço. “A China, se voltar a comprar a mesma quantidade que estava, vai ter aumento de preço novamente. Mas, se manter desse jeito com uma redução de preço. Mas também aquece a demanda do povo, que caso tenha uma redução, vai ter aumento do consumo interno e novo aumento do preço”, disse.





Com isso, ele ressalta que o dólar influencia nessa política do comércio exterior. “Se o dólar continuar do jeito que está agora, vai ser muito mais vantajoso exportar do que manter os produtos para o mercado interno”, destacou.





O levantamento do Mercado Mineiro foi feito em 38 estabelecimentos de toda Região Metropolitana de Belo Horizonte, entre os dias 12 e 13 de fevereiro de 2021.