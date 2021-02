UE planeja mobilizar recursos do fundo de recuperação de 750 bi em meados do ano

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o bloco planeja começar a mobilização dos recursos do fundo de recuperação de 750 bilhões de euros a partir de metade deste ano. "Em meados do ano, devemos ser capazes de desembolsar os primeiros fundos", disse.



A cúpula da União Europeia (UE) instou os países membros a apresentarem planos de como pretendem usar o dinheiro. A chamada vem no momento em que as autoridades assinaram um acordo sobre um "Mecanismo de Recuperação e Resiliência" de 672,5 bilhões de euros (US $ 814 bilhões), composto de empréstimos e subsídios destinados a ajudar os 27 países da UE a darem uma nova vida às suas economias devastadas por vírus.



O programa é o pilar central do plano de recuperação de 750 bilhões de euros (US$ 908 bilhões) aprovado pelos líderes da UE no ano passado e deve ser analisado pelos parlamentos nacionais. Fonte: Associated Press.