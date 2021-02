Produção industrial do Reino Unido sobe 0,2% em dezembro ante novembro

A produção industrial do Reino Unido cresceu 0,2% em dezembro ante novembro, segundo dados publicados nesta sexta-feira pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. O resultado ficou bem abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço de 1% no período.



Na comparação anual, a produção da indústria britânica diminuiu 3,3% em dezembro de 2020. Neste caso, o consenso do mercado era de queda de 3,4%. Apenas a produção manufatureira britânica cresceu 0,3% em dezembro ante novembro, mas sofreu contração de 2,5% no confronto anual. Os números da produção industrial de novembro foram revisados, para ganho de 0,3% ante outubro e redução de 3,9% ante um ano antes.



O ONS também informou que o Reino Unido teve déficit na balança comercial de bens no valor de 14,3 bilhões de libras em dezembro, um pouco maior do que o saldo negativo de 14,1 bilhões de libras previsto por economistas. Fonte: Dow Jones Newswires.