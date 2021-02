Toluna/FGV: 94% das pessoas estão satisfeitas com o PIX

Uma pesquisa da Toluna, empresa que fornece insights em tempo real sobre consumidores, em parceria com o Centro de Estudos em Finanças da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGVcef), mostra que 94% das pessoas estão satisfeitas ou muito satisfeitas com o PIX e 80% acreditam que ele é seguro.



Dos 835 participantes do levantamento, 77% responderam que já se cadastraram no PIX, 19% irão depois e 4% não pretendem ingressar. Entre os que não aderiram, 50% não sentiram necessidade e 26% não tiveram tempo.



Essa é a terceira etapa da pesquisa, que foi realizada online com pessoas de todas as regiões do País. Agora, 95% dos participantes afirmaram saber do que se trata o PIX, enquanto no primeiro levantamento, apenas 77% alegaram ter conhecimento.