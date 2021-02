Congresso instala Comissão Mista para discutir Orçamento de 2021

O Congresso instalou a Comissão Mista de Orçamento (CMO) para discutir o Orçamento de 2021. A comissão foi oficialmente aberta pelo senador Paulo Rocha (PT-PA), que preside a sessão por ser o integrante mais velho do colegiado. A deputada Flávia Arruda (PL-DF) deve ser eleita para comandar a comissão.



O governo pediu ao Congresso a aprovação do Orçamento até a metade de março. Por enquanto, o Executivo está autorizado a executar apenas parte das despesas previstas para o ano.



O prazo para indicação de emendas parlamentares, calculadas em R$ 16,4 bilhões, deve abrir ainda nesta quarta-feira, 10.



O funcionamento "relâmpago" da CMO provocou reação de parlamentares e ameaça de debandada, conforme o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) antecipou.



Nos bastidores, deputados e senadores disputam indicações para a próxima composição da comissão, a que discutirá o Orçamento de 2022.



Pelas regras do Congresso, um parlamentar não pode ser integrante da comissão por dois orçamentos consecutivos.



Para isso, o Congresso quer discutir um projeto que altere essa norma.



A comissão para o Orçamento de 2022 deve ser instalada no fim de março.