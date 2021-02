Euro pode perder valor ante dólar com recuperação lenta na Europa, diz analista

O euro pode cair para a faixa de US$ 1,10 a US$ 1,15 nos próximos meses, de US$ 1,1982 atual, já que a recuperação da economia dos Estados Unidos deve superar a da zona do euro, na avaliação do analista da Nordea Asset Management, Sebastien Galy.



Para o economista, os EUA podem relaxar as restrições à mobilidade impostas pelo coronavírus antes da zona do euro devido à vacinação mais rápida, que combinado com a perspectiva de estímulo fiscal em grande escala, deve apoiar a economia americana. "Isso deve levar a curva do Tesouro dos EUA a se inclinar e trazer um pouco as expectativas de aumentos das taxas", disse.



Uma curva de rendimento mais inclinada ocorre quando a diferença entre os rendimentos dos títulos do governo de curto e longo prazo aumenta e normalmente indica que os investidores esperam um crescimento econômico mais forte e uma inflação em alta. Fonte: Dow Jones Newswires.