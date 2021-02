BoE prevê crescimento do Reino Unido de 5% em 2021 e de 7,25% em 2022

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) projeta em seu relatório de política monetária que o Reino Unido mostre crescimento de 5,0% em 2021, abaixo da expectativa de alta de 7,5% divulgada em novembro. No ano seguinte, o Produto Interno Bruto (PIB) deve avançar 7,25%, espera agora a instituição.



Apenas no primeiro trimestre deste ano, a economia do país deve encolher 4,0%, mas o BoE acredita que, conforme a vacinação contra a covid-19 avance, ocorra um ganho de fôlego importante na atividade do país ao longo de 2021.



O Banco Central britânico diz em seu relatório que a perspectiva para a economia "continua a ser altamente incerta" e depende da evolução da pandemia, bem como das medidas adotadas para proteger a saúde pública.



"Também dependerá de como governos, famílias, empresas e mercados financeiros respondam a esses acontecimentos", sustenta o BOE.