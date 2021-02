Shell tem prejuízo de US$ 4,01 bilhões no 4º trimestre

A Royal Dutch Shell anunciou nesta quinta-feira (4) que teve prejuízo líquido de US$ 4,01 bilhões no quarto trimestre de 2020, revertendo lucro de US$ 965 milhões verificado no mesmo intervalo de 2019. Em todo o ano de 2020, a petrolífera anglo-holandesa acumulou perda líquida de US$ 21,68 bilhões, que contrasta com ganhos de US$ 15,84 bilhões no ano anterior. Apenas no quarto trimestre, a Shell teve lucro ajustado com base nos custos de reposição de US$ 393 milhões, bem abaixo do consenso de US$ 597 milhões da Vara Research, baseado em previsões de 25 analistas. Fonte: Dow Jones Newswires.