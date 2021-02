Estoques de petróleo dos EUA caem 994 mil barris na semana, diz DoE

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos tiveram recuo de 994 mil barris, a 475,659 milhões de barris, na semana encerrada no dia 29, informou nesta quarta-feira, 3, o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam queda de 300 mil barris.



Os estoques de gasolina aumentaram 4,467 milhões de barris, a 252,153 milhões de barris, ante expectativa de avanço de 900 mil barris. Os estoques de destilados recuaram 9 mil barris, a 162,838 milhões de barris, quando a previsão era de queda de 600 mil barris. Os estoques de petróleo em Cushing tiveram recuo de 1,517 milhão de barris, a 48,702 milhões de barris.



A taxa de utilização das refinarias nos EUA registrou alta de 81,7% na semana anterior para 82,3% na mais recente, ante expectativa de 81,6% dos analistas. Já a produção média diária do país permaneceu em 10,9 milhões de barris, segundo o relatório do DoE.



*Com informações da Dow Jones Newswires