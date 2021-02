Relatório traz dados que muitos queriam conhecer, diz secretário

O relatório divulgado agora informa o total de benefícios que cada estatal oferece aos funcionários, como abonos, adicionais, ausências autorizadas, auxílios e estabilidade. Além disso, traz informações relativas às maiores, menores e médias remunerações dos empregados e um detalhamento dos valores desembolsados com benefícios de assistência à saúde para cada trabalhador, por mês e ano.



"O empregado, além de ter um salário médio elevadíssimo, tem o benefício de ajudar a educação do filho", diz o secretário de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, Amaro Gomes, sobre os benefícios dados pelo BNDES. Segundo ele, o relatório dá transparência para informações que "muitos desejavam" conhecer sobre as estatais.



De acordo com Gomes, as empresas estatais têm autonomia de gestão na sua política de pessoal, mas a orientação geral é de que os excessos devem ser eliminados e concessões de benefícios que não estejam previstos em lei devem ser evitadas. "Nosso objetivo não é ficar chocado ou não, mas disponibilizar a informação. Se alguém eventualmente entender que é um excesso e ficar chocado, nós atingimos o objetivo do relatório que é dar transparência e conhecimento desses elementos às pessoas", ressalta.



Preconceitos



O presidente da Associação dos Funcionários do BNDES, Arthur Koblitz, avalia que a apresentação dos salários e benefícios dos empregados das diversas estatais é uma medida de transparência e salutar, mas contesta a apresentação dos dados sem considerações. "Em vez de aprofundar o entendimento, reforça estereótipos e preconceitos", diz.



Para ele, a divulgação pode passar a ideia de que quem paga os salários e os benefícios desses empregados é o contribuinte. "Isso não é verdade. Empregados de estatais superavitárias (ou seja, que fecham as contas com as receitas das operações, sem necessidade de aportes do Tesouro) não são custeados com recursos orçamentários."



Segundo ele, a operação do BNDES é altamente lucrativa, gerando receitas suficientes para pagar todos os salários e benefícios dos empregados. Na visão dele, o governo tem feito esforços para expor as empresas públicas. "No caso do BNDES, não é privatizar, é acabar com o BNDES ou desfigurar. Eles nem entendem para que serve o banco", critica.



Em nota, o BNDES informou que os auxílios atualmente concedidos a seus empregados (auxílio educação, alimentação e transporte) estão previstos em acordo coletivo de trabalho com vigência até agosto de 2022.



O Grupo Eletrobrás afirmou, também em nota, que auxílios alimentação, creche e educacional pagos aos funcionários são comumente praticados por outras empresas de porte semelhante, mas que a companhia acordou pontos para redução de custos de pessoal nos dois últimos acordos coletivos. Segundo a estatal, haverá redução da quantidade de funcionários de cerca de 13,8 mil em meados de 2019 para 11,6 mil a partir de novembro de 2021.



Sobre os atuais planos de saúde, ficou acordado que, a partir de janeiro de 2022, o grupo e empregados possuirão paridade de contribuição nos custos do benefício de assistência à saúde. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.