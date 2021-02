Biden descarta reduzir pacote fiscal a US$ 600 bi, diz imprensa dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, descartou a possibilidade de reduzir a proposta de pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão a cerca de US$ 600 bilhões, conforme defendem os republicanos. Os comentários, feitos em conversa telefônica com deputados democratas, foram reportados por vários veículos da imprensa americana através de fontes.



Segundo a CNN, Biden afirmou que não "vai começar o governo quebrando uma promessa ao povo americano".



O site The Hill acrescentou que o presidente reforçou compromisso em garantir a distribuição de novos cheques de US$ 1,4 mil à maioria dos americanos, para se juntar aos US$ 600 firmados em dezembro e somar US$ 2 mil. "Todas as pesquisas mostram que o povo americano concorda conosco", disse.



A emissora ABC, por sua vez, relatou que Biden se disse aberto a concessões aos republicanos, como a possibilidade de distribuir os cheques de acordo com níveis de renda.