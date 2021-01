Senadora dos EUA pressiona SEC por medidas em meio a movimentos especulativos

Em carta endereçada à Securities and Exchange Comission (SEC), equivalente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) dos Estados Unidos, a senadora democrata Elizabeth Warren pressionou a entidade a tomar medidas para evitar incidentes de manipulação de mercados, em meio à onda especulativa recente que impulsionou ações de empresas como a GameStop e a Nokia.



"Estou profundamente preocupada com a maneira como essa movimentações semelhantes a uma cassino do valor dos papéis da GameStop e de outras companhias são um novo exemplo do caráter de jogo que interfere com a função justa, ordeira e eficiente do mercado", escreveu no documento, enviado à presidente interina da SEC, Allison Herren Lee.



Integrante do Comitê Bancário do Senado, Warren ressaltou que as flutuações mostram como grandes fundos de hedge agem sem nenhuma consideração pelas empresas e trabalhadores. "O caos recente revela uma clara distorção no mercado de ações, com os benefícios indo apenas para investidores que não beneficiam claramente os trabalhadores e consumidores de uma companhia e a economia em geral", criticou.



A parlamentar pediu que a SEC esclarecesse até o próximo dia 5 quais são as origens desses movimentos e quais ações serão tomadas para "garantir que o mercado reflita melhor preços que estão em linhas com o valor intrínseco e fundamento das empresas".