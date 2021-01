Taxa de subutilização da força de trabalho cai para 29,0%, diz IBGE

A taxa composta de subutilização da força de trabalho caiu de 30,6% no trimestre móvel encerrado em agosto para 29,0% no trimestre móvel terminado em novembro, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta quinta-feira, 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



A taxa composta inclui a de desocupação, a de subocupação por insuficiência de horas e a da força de trabalho potencial, pessoas que não estão em busca de emprego, mas que estariam disponíveis para trabalhar. No trimestre móvel até outubro de 2019, a taxa de subutilização da força de trabalho estava em 23,3%.



Isso significa que faltou trabalho para 32,162 milhões de pessoas, que estavam na população subutilizada (que inclui desocupados, subocupados por insuficiência de horas e a força de trabalho potencial).



Esse contingente caiu 3,5% ante o trimestre móvel imediatamente anterior, com 1,157 milhão de pessoas a menos. Em relação a igual período de 2019, ainda registra um avanço de 21,0%, ou 5,586 milhões de pessoas a mais.