PIB dos EUA cai 3,5% em todo ano de 2020 e tem pior resultado desde a 2ª Guerra

O Departamento do Comércio dos Estados Unidos informou que o Produto Interno Bruto (PIB) registrou queda de 3,5% em todo o ano de 2020, após um crescimento de 2,2% em 2019 e um avanço de 3,0% em 2018.



O resultado mais recente, divulgado mais cedo, é o pior desde a Segunda Guerra (1939-1945), lembra a imprensa norte-americana, diante dos estragos causados pela pandemia da covid-19 à atividade no país e no mundo, com grandes perdas no mercado de trabalho e aumento na desigualdade.