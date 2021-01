Os novos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos recuaram 67 mil na semana encerrada no dia 23, a 847 mil informou nesta quinta-feira (28) o Departamento do Trabalho. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam 875 mil solicitações. O dado da semana anterior foi revisado para cima em 14 mil, a 914 mil. Os pedidos de auxílio continuados, que saem com uma semana de atraso, tiveram baixa de 203 mil, a 4,974 milhões.