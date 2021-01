Democratas dos EUA propõem aumento gradual do mínimo a US$ 15 por hora até 2025

Senadores e deputados democratas propuseram nesta terça-feira em ambas as Casas uma lei para aumentar o salário mínimo nos Estados Unidos de US$ 7,25 para US$ 15 a hora até 2025. A proposta é encorajada pelo presidente Joe Biden, e consta em seu programa de resgate para a economia de US$ 1,9 trilhão.



Recentemente, o aumento do valor do salário mínimo pelo foi aprovado pelo mandatário para trabalhadores federais.



A proposição prevê um aumento gradual, partindo de um piso "imediato" de US$ 9,50 até alcançar o valor de US$ 15 quatro anos depois da aprovação, de acordo com o projeto publicado nesta terça.