Inovações em pagamentos digitais 'vieram para ficar', afirma Andrew Bailey

Presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey considera que as inovações digitais em pagamentos "vieram para ficar", mas não vê uma moeda digital "duradoura" até o momento.



As declarações sobre o tema foram dadas durante evento virtual do Fórum Econômico Mundial sobre moedas digitais, no qual Bailey não tratou da política monetária nem da perspectiva para o Reino Unido.



Bailey disse avaliar que ainda não há um modelo apropriado para uma moeda digital duradoura. Na opinião do dirigente, as chamadas criptomoedas ainda não atingiram esse status, já que as pessoas esperam certa estabilidade das divisas.