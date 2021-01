Vale comemora condenação do ex-sócio Beny Steinmetz na Suíça por corrupção

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite deste sábado, 23, a Vale disse ter confiança que a Justiça brasileira vai seguir os passos da Suíça e condenar o empresário Beny Steinmetz, ex-controlador da BSGR, e sócio da mineradora em uma antiga "joint venture" na República da Guiné. A sociedade foi desfeita após ser revelada a prática de corrupção e suborno para garantir a exploração no país africano, crimes pelo os quais Steinmetz foi condenado hoje na Suíça.



"A Vale tem confiança de que as autoridades brasileiras também não serão enganadas pelas contínuas tentativas de Steinmetz de inverter responsabilidades e desviar a atenção de seus atos corruptos", diz a empresa, ressaltando que a decisão da Justiça suíça acompanha sentença do Tribunal Arbitral Internacional de Londres, em abril de 2029, que considerou que a BSGR incorreu em fraude contra a mineradora ao ocultar os crimes.