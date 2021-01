Morgan Stanley registra lucro e receita acima do esperado no 4º trimestre

O Morgan Stanley informou nesta quarta-feira (20) que registrou lucro líquido de US$ 3,48 bilhões no quarto trimestre de 2020, ou US$ 1,81 por ação. Em termos ajustados, o ganho por cada papel do banco ficou em US$ 1,92, superando a previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,30. O resultado também superou os números de igual período de 2019, quando o lucro líquido somou US$ 2,2 bilhões, ou US$ 1,30 por ação.



A receita da companhia, por sua vez, subiu de US$ 10,9 bilhões nos últimos três meses de 2019 a US$ 13,6 bilhões no intervalo de outubro a dezembro do ano passado. Nesse caso, o consenso do mercado apontavam para US$ 11,6 bilhões.



"A empresa produziu um trimestre muito forte e resultados recordes no ano inteiro, com excelente desempenho em todos os três negócios e localidades", ressaltou o CEO James P. Gorman.



Em 2020 como um todo, o lucro líquido da instituição financeira foi de US$ 11 bilhões (ante US$ 9 bilhões em 2019) e a receita somou US$ 48,2 bilhões, comparado com US$ 41,4 bilhões no ano anterior.