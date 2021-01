Presidente do Conselho Europeu defende acordo com Mercosul

O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, que presidirá o Conselho Europeu nos próximos seis meses, defendeu que a União Europeia (UE) busque um acordo econômico com o Mercosul. Para ele, o debate sobre o tratado com o bloco latino-americano não deve abordar apenas a questão econômica, mas também a geopolítica. "A Europa não pode perder a importância que tem para a região do indo-pacífico, temos que celebrar a nossa ligação com a América Latina", defendeu o português.



Costa, porém, não desconsiderou as preocupações das lideranças europeias sobre o possível impacto ambiental do acordo com o Mercosul. "Aguardamos a conclusão dos estudos da Comissão Europeia sobre o impacto ambiental deste acordo e sobre os passos a dar. Ninguém quer esconder na floresta amazônica uma política agrícola que tem que ser reformada", disse o premiê.