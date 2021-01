Questão ambiental e investimentos sustentáveis serão foco de governo, diz Yellen

O combate às mudanças climáticas e os investimentos sustentáveis serão o foco do governo do presidente eleito dos Estados Unidos Joe Biden. A declaração foi feita nesta terça-feira, 19, pela indicada do democrata para assumir a secretaria do Tesouro, Janet Yellen. Ela é participante de sessão no Comitê de Finanças do Senado americano que votará sua indicação ao cargo.



"Este é um dos problemas mais críticos que nosso país e o mundo enfrentam, representa uma ameaça existencial. O Tesouro vai cooperar procurando maneiras de direcionar o investimento sustentável", disse Yellen aos senadores.



A indicada ainda revelou que Biden apoia a restauração de incentivos fiscais à produção de veículos elétricos.



O "lado sustentável" do governo eleito nos Estados Unidos, que toma posse amanhã, inclusive, tem o potencial de gerar atritos com o Brasil.



Durante a campanha, Biden criticou o avanço do desmatamento e de queimadas na Amazônia, gerando críticas do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.