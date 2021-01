China tem superávit comercial de US$ 78,17 bi em dezembro (US$ 535,03 bi em 2020)

A China teve superávit comercial de US$ 78,17 bilhões em dezembro e encerrou 2020 com saldo positivo de US$ 535,03 bilhões. O resultado do último mês do ano passado ficou acima do observado em novembro, de US$ 75,42 bilhões, e da mediana das estimativas de economistas consultados pelo Wall Street Journal, de US$ 72,0 bilhões. Em dezembro, as exportações da China cresceram 18,1% em relação a igual mês de 2019, enquanto as importações avançaram 6,5%. No acumulado de 2020, os embarques de mercadorias chinesas avançaram 3,6% em relação ao ano anterior e atingiram uma nova máxima histórica. As importações cederam 1,1% em relação a 2019. Fonte: Dow Jones Newswires.