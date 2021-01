IBGE: safra de 2021 será recorde de 260,5 milhões de toneladas (+2,5% ante 2020)

A safra agrícola de 2021 deverá registrar o terceiro recorde anual consecutivo, totalizando 260,5 milhões de toneladas, uma alta de 2,5% em relação ao resultado de 2020. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de dezembro, divulgado nesta quarta-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Se confirmada, será a maior safra da série histórica do IBGE.



Em 2020, segundo o 12º levantamento do IBGE, a safra agrícola registrou 254,1 milhões de toneladas, conforme o recorde esperado, com alta de 0,8% em relação à previsão feita em novembro.



A soja continua em alta, sendo que as estimativas iniciais (129,7 milhões de toneladas) indicam um aumento de produção de 6,8% (mais 8,2 milhões de toneladas) em relação ao que foi colhido em 2020 e de 1,5% em relação ao segundo prognóstico (divulgado em dezembro).



Já para o milho é esperado um declínio de 1,5% (menos 1,5 milhão de toneladas) em relação a 2020, embora tenha havido um aumento de 1,6% frente à estimativa anterior.



"Em função dos preços mais compensadores da soja, em relação ao milho, os produtores são estimulados a ampliar suas áreas de cultivo da oleaginosa, que em 2021 deve representar mais de 57% da área total utilizada para o plantio de grãos do País", avaliou me nota o analista de Agropecuária do IBGE, Carlos Barradas.