Preços na Ceasa Uberaba sobem quase 50% por causa do excesso de chuvas

O excesso de chuvas elevou a maioria dos preços na Ceasa Uberaba (foto: pxhere.com/reprodução)

Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, este início de ano tem sido marcado por temporais, chuvas moderadas ou chuviscos. Enquanto por um lado isso contribui para o aumento do nível dos reservatórios de água, por outro tem implicado em alta no preço de grande parte dos alimentos.

De acordo com o orientador de Mercado da Central de Abastecimento de Minas Gerais (Ceasa) Uberaba, Mauro Genésio, 42 produtores de hortifrutigranjeiros colocaram os produtos em exposição neste começo de semana e, em relação à última comercialização, o aumento foi de 40%.



A maioria dos produtos registrou elevação nos preços. Genésio apontou o excesso de chuvas como um dos principais fatores para o encarecimento dos produtos.

“A abobrinha, por exemplo, que custava R$ 50 foi comercializada a R$ 80 a caixa. O tomate também seguiu em alta, com a caixa de 22 quilos saindo a R$ 80 (antes era R$ 60). Mesma situação para vagem e quiabo, que antes eram encontrados por até R$ 40 a caixa e, nesta segunda-feira, bateram na casa dos R$ 60”, informou.

Já a batata especial, ainda de acordo com Genésio, foi comercializada em Uberaba a R$ 120 (antes era R$ 90) a saca, enquanto a cebola amarela chegou a R$ 60 (R$ 45 na última semana) a saca. Já a grade do repolho, 30 quilos, pulou de R$ 30 para R$ 50.

Com relação a queda, apenas a berinjela apresentou redução no preço, saindo de R$ 25 para R$ 20 a caixa de 12 quilos. Já a cenoura manteve a cotação da semana passada; caixa a R$ 40.

Mais chuva para o Triângulo e o Alto Paranaíba

Nesta semana, segundo informações do Climatempo, as regiões do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba terão aumento nas temperaturas máximas, manterão as temperaturas mínimas e, como na semana passada, as pancadas de chuva devem continuar.

As temperaturas podem variar entre 19º C e 32º C na maioria das cidades do Triângulo e do Alto Paranaíba.