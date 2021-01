Biden diz que payroll mostrou necesside de estímulos e promete ajuda a governos

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta sexta-feira, 8, que o "próximo pacote fiscal terá bilhões para vacinas e governos locais", e que o payroll (dado de emprego norte-americano) com perdas de postos de trabalho em dezembro divulgado nesta sexta "mostra que precisamos prover ainda mais alívio urgentemente".



Segundo Biden, os negócios comandados por minorias tiveram menos apoio até agora, e seriam alvos preferenciais de uma nova rodada de ajudas, assim como empresas pequenas teriam prioridade sobre companhias maiores. "Vamos perseguir fraudes para garantir que verbas cheguem a quem precisa", afirmou.



As declarações foram feitas em uma apresentação da equipe econômica de Biden.



Segundo Biden, "há compreensão bipartidária de que é preciso aumentar salário mínimo" e a nomeação de Marty Walsh como secretário do Trabalho representa um sinal de que o tema será uma prioridade no governo.



O presidente eleito afirmou que conversou seriamente com Bernie Sanders para que ele assumisse a vaga. No entanto, ambos concordaram que seria melhor o senador se engajar na política de Vermont, Estado que ele representa no Senado, já que isso poderia colocar em risco o controle da Casa por parte do Partido Democrata.