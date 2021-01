Nos EUA, Biden indica Mike Pyle para chefiar Conselho de Consultores Econômicos

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta sexta-feira, 8, que nomeou o economista Mike Pyle para chefiar o Conselho de Consultores Econômicos da Casa Branca durante o seu governo, que se inicia no dia 20 deste mês. Pyle serviu a administração do ex-presidente Barack Obama por cinco anos. Mais recentemente, foi chefe global de estratégia para investimentos da BlackRock.



Segundo comunicado da equipe de Biden, Pyle iniciou sua carreira como escriturário do juiz Merrick Garland, apontado ontem como chefe do Departamento de Justiça do próximo governo americano.



Além de Pyle, foram indicados mais 10 nomes para compor o próximo Gabinete da Casa Branca, incluindo cargos da área de Comunicações e operacionais.



"Esses funcionários públicos profundamente experientes refletem o que há de melhor em nossa nação e estarão prontos para começar a trabalhar na construção de um país que exalte todos os americanos. A liderança deles será crítica enquanto trabalhamos para enfrentar os desafios que o povo americano enfrenta - desde a pandemia do coronavírus até a recessão econômica, a crise climática e o reconhecimento há muito esperado da injustiça racial", afirmou Biden em comunicado enviado à imprensa.