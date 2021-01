Produção de máquinas agrícolas e de construção cai 9,8% em 2020, diz Anfavea

A produção de tratores agrícolas e de equipamentos de construção fechou o ano passado com queda de 9,8%, conforme balanço da Anfavea, entidade que abriga fabricantes desses equipamentos. No total, 47,9 mil unidades foram fabricadas em 2020.



O número decorre da queda de 33% das exportações - um total de 8,6 mil unidades -, que neutralizou o efeito positivo do crescimento de 7,3% das vendas internas, cujo volume, puxado pela safra recorde de grãos, somou 47,1 mil unidades durante o ano.



O resultado corresponde à soma dos volumes de tratores, colheitadeiras, colhedoras de cana e retroescavadeiras. Só em dezembro, a produção desses equipamentos somou 5 mil unidades, uma leve alta de 0,3% em relação a novembro. Frente a dezembro de 2019, a produção subiu expressivos 117,6%.



As vendas no mês passado, também de 5 mil unidades, subiram 17,2% frente a novembro e 49,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.



Já as exportações somaram 619 máquinas no último mês do ano, quedas de 16% se comparadas a novembro e de 34,9% frente a dezembro de 2019.