Exportação de veículos cai 24,3% em 2020, para 324,3 mil unidades, diz Anfavea

Diante da paralisação provocada pela pandemia e da crise na Argentina, principal destino no exterior dos automóveis produzidos no Brasil, as exportações de veículos caíram 24,3% em 2020. No ano passado, os embarques totalizaram 324,3 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, segundo balanço da Anfavea, entidade que representa o setor.



Foi o menor volume vendido pela indústria automotiva a mercados internacionais em 18 anos.



No mês passado isoladamente, os embarques, um total de 38,4 mil veículos, tiveram queda de 12,7% na comparação com novembro, mas alta de 32,4% frente a dezembro de 2019.



Conforme o levantamento da Anfavea, a indústria automotiva faturou US$ 7,4 bilhões com exportações no ano passado, uma cifra que, além dos veículos, inclui os embarques de peças, motores e veículos desmontados pelas montadoras, além das vendas ao exterior das fábricas de tratores agrícolas, também associadas à Anfavea. O montante representa uma redução de 24,6% em relação ao número de 2019.



Só em dezembro, o faturamento com exportações teve crescimento de 6,3% frente a novembro. Na comparação com dezembro de 2019, a alta foi de 28,8%.