EUA fecham 140 mil vagas de trabalho em dezembro; desemprego fica em 6,7%

Em meio aos impactos da segunda onda de covid-19 sobre a atividade e à pressão por mais estímulos fiscais, os Estados Unidos fecharam 140 mil vagas de trabalho em dezembro, informou nesta sexta-feira (8) o Departamento do Trabalho americano, no relatório conhecido como "payroll". A taxa de desemprego, contudo, forneceu algum alívio ao se manter em 6,7% na passagem de novembro para dezembro, ante expectativa de alta a 6,8%. O salário médio por hora avançou 0,78% no mesmo intervalo e cresceu 5,08% em relação ao último mês de 2019. A abertura de vagas de novembro, por sua vez, foi revisada para cima pelo Departamento do Trabalho dos EUA, de geração de 336 mil vagas para criação de 654 mil novos postos de trabalho.