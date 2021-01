Uma das maiores montadoras do mundo em termos de vendas, a Hyundai afirmou nesta sexta-feira, 8, em um breve comunicado, que negocia com a Apple uma possível cooperação entre as empresas na produção de veículos elétricos autônomos. As tratativas estariam em fase inicial, informa a companhia sul-coreana. A Apple, que há sete anos tenta se inserir no mercado automotivo, não quis comentar a declaração da Hyundai. Fonte: Dow Jones Newswires.