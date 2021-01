Nos EUA, PMI composto recua a 55,3 em dezembro e PMI de serviços cai a 54,8

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto dos Estados Unidos recuou de 58,6 em novembro a 55,3 na leitura final de dezembro, informou nesta quarta-feira, 6, a IHS Markit. A leitura é a mais baixa em três meses, mas segue acima da marca de 50 pontos, que separa expansão da contração na pesquisa.



O PMI de serviços caiu de 58,4 em novembro a 54,8 em dezembro. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam 55,1.



A IHS Markit comenta em relatório que o crescimento de novos negócios desacelerou no setor de serviços, em meio a um aumento nos casos de contaminação pela covid-19 no país.



* Com informações da Dow Jones Newswires