Demanda total da Gol recua 36,4% em dezembro ante igual mês de 2019

A Gol divulgou nesta quarta-feira, 6, seus dados operacionais prévios referentes à dezembro e do acumulado do quarto trimestre de 2020. No último mês do ano a demanda total, medida em RPK, recuou 36,4% e cedeu 42,3% nos últimos três meses do ano, ambos na comparação com o registrado em igual etapa de 2019.



A oferta (ASK), por sua vez, caiu 35,6% em dezembro e recuou 41,9% no quarto trimestre, na mesma base de comparação. A taxa de ocupação ficou em 81% em dezembro (-1 ponto porcentual) e 81,1% no trimestre (-0,4 p.p.). No acumulado do ano, a demanda ficou 51,9% menor, com oferta caindo 50,8%, com taxa de ocupação de 80% ou 1,9% p.p. menor que 2019.



Durante o mês de dezembro, a Gol operou uma média de 476 voos por dia, reabriu três bases (Jericoacoara, Caldas Novas e Cabo Frio) e adicionou 2.052 operações nos aeroportos de Guarulhos e Congonhas (São Paulo), Santos Dumont e Galeão (Rio de Janeiro), Brasília (Distrito Federal), Fortaleza (Ceará) e Salvador (Bahia).



Doméstico



No mercado doméstico, a demanda por voos da empresa caiu 28,5% em dezembro, 35,3% no quarto trimestre e 48,3% no fechado do ano. A oferta caiu em menor escala, com recuo de 26,7% em dezembro, 34,1% nos últimos três meses de 2020 e 46,8% no acumulado do ano.



Internacional



A empresa não teve voos internacionais em dezembro e no quarto trimestre. No ano, a demanda internacional ficou 76,3% menor, com recuo de 75% na oferta, resultando em uma taxa de ocupação de 72,3%, uma queda de 4,1 p.p. ante 2019.